В России осудили бизнесмена и бывшего полицейского за кражу оборудования для майнинга

В Ижевске осудили бизнесмена и экс-полицейского за кражу техники для майнинга

В Ижевске осудили бизнесмена и бывшего полицейского за кражу оборудования для майнинга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Удмуртской республике.

Они признаны виновными по статьям 286 («Превышение должностных полномочий») и 158 («Кража») УК РФ.

По данным следствия, подсудимый, будучи сотрудником полиции, в декабре 2021 года по одному из уголовных дел изъял у предпринимателя компьютерное оборудование для майнинга стоимостью более шести миллионов рублей. После полицейский выдал без оснований данное оборудование знакомому мужчине, который использовал его по назначению и извлек доход в сумме не менее 800 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия оборудование было изъято и возвращено законным владельцам.

Суд приговорил предпринимателя к трем годам, а бывшего полицейского к пяти годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что россиянина задержали по подозрению в обмане граждан с помощью специальных программ.