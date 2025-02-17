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19:11, 17 февраля 2025Россия

В России пригрозили Асаду судом совести

Депутат ГД Кузнецов: Экс-президент Сирии Асад не замечен в помощи русским людям
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sana / Handout / Reuters

Экс-президент Сирии Башар Асад и другие иностранцы, воспользовавшиеся возможностью получить убежище на территории России, не замечены в помощи русским людям. Эту претензию высказал депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, его слова приводит «Газета.Ru».

По словам парламентария, Асад мог бы тратить заработанные на родине активы на благо России, но этого пока не происходит.

«Жаль, что они (Асад и другие иностранцы — прим. "Ленты.ру") упускают возможности и теряют драгоценное время. Суд совести и истории никто не отменял», — пригрозил Кузнецов.

8 декабря 2024 года Башар Асад сложил полномочия и покинул Сирию. Это произошло после того, как вооруженная оппозиция и боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в России) вошли в Дамаск и заняли дворец президента. Позже сообщалось, что новые власти Сирии попросили Россию выдать им Асада.

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