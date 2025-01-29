Новые власти Сирии запросили у России выдачу Асада

Reuters: Новые власти Сирии попросили Россию выдать им Асада

Новые власти Сирии попросили Россию выдать им бывшего президента страны Башара Асада. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Новый лидер Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) потребовал от Москвы выдать бывшего президента Сирии Башара Асада, который бежал в Россию после того, как в декабре был свергнут повстанцами аль-Шараа», — говорится в материале.

Кроме того, новые власти Сирии попросили у России компенсации «для восстановления доверия» во время первого с момента падения режима Асада визита российской делегации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о требованиях новых властей Сирии к России о компенсациях и выдаче Асада.