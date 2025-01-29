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19:46, 29 января 2025Мир

Новые власти Сирии запросили у России выдачу Асада

Reuters: Новые власти Сирии попросили Россию выдать им Асада
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Башар Асад

Башар Асад. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Новые власти Сирии попросили Россию выдать им бывшего президента страны Башара Асада. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Новый лидер Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) потребовал от Москвы выдать бывшего президента Сирии Башара Асада, который бежал в Россию после того, как в декабре был свергнут повстанцами аль-Шараа», — говорится в материале.

Кроме того, новые власти Сирии попросили у России компенсации «для восстановления доверия» во время первого с момента падения режима Асада визита российской делегации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о требованиях новых властей Сирии к России о компенсациях и выдаче Асада.

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