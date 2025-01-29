Новые власти Сирии запросили у России выдачу Асада

Новые власти Сирии попросили Россию выдать им бывшего президента страны Башара Асада. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
«Новый лидер Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) потребовал от Москвы выдать бывшего президента Сирии Башара Асада, который бежал в Россию после того, как в декабре был свергнут повстанцами аль-Шараа», — говорится в материале.
Кроме того, новые власти Сирии попросили у России компенсации «для восстановления доверия» во время первого с момента падения режима Асада визита российской делегации.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о требованиях новых властей Сирии к России о компенсациях и выдаче Асада.