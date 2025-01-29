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12:23, 29 января 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос о требованиях новых властей Сирии к России

Песков не стал комментировать сообщения о требованиях Сирии выдать Асада
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Башар Асад

Башар Асад. Фото: РИА Новости

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения в СМИ о якобы требованиях новых властей Сирии к России о компенсациях и выдаче бывшего президента республики Башара Асада. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, я оставляю эти сообщения без каких-либо комментариев», — отметил представитель Кремля.

Ранее сирийское агентство Sana сообщило, что новые власти Сирии попросили у России компенсации «для восстановления доверия» во время визита российской делегации. Сирийская сторона в ходе переговоров заявила о необходимости «учитывать прошлые ошибки, уважать волю сирийского народа и служить его интересам» в ходе восстановления отношений с Москвой.

28 января российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым прибыла в Дамаск. Это стало первым визитом представителей России в Сирию после падения режима Асада.

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