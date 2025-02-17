В российском городе на участника СВО напали за отказ купить телефон

Во Владивостоке на участника специальной военной операции (СВО) напали на трамвайной остановке за отказ купить телефон. Об этом стало известно Telegram-каналу «News.VL Владивосток Приморье».
По данным канала, россиянина атаковала группа цыган. Они заставляли мужчину купить гаджет. Когда военный ответил отрицательно, на него набросились.
За бойца вступился сотрудник полиции, который в тот момент был не на службе. На правоохранителя цыгане также напали. Одного из зачинщиков удалось задержать.
На всех участников инцидента было подано заявление в полицию.
Ранее сообщалось, что участника боевых действий на Украине нашли работающим за еду в церкви «Новый завет» в пригороде Уфы. В начале февраля 2025 года россиянин ушел из дома, поссорившись с супругой. Позже он связался с женой и попросил забрать его из секты.