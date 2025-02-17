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14:09, 17 февраля 2025Россия

В российском городе на участника СВО напали за отказ купить телефон

Во Владивостоке на участника СВО напали за отказ купить телефон
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал NEWS.VL | Владивосток и Приморье

Во Владивостоке на участника специальной военной операции (СВО) напали на трамвайной остановке за отказ купить телефон. Об этом стало известно Telegram-каналу «News.VL Владивосток Приморье».

По данным канала, россиянина атаковала группа цыган. Они заставляли мужчину купить гаджет. Когда военный ответил отрицательно, на него набросились.

За бойца вступился сотрудник полиции, который в тот момент был не на службе. На правоохранителя цыгане также напали. Одного из зачинщиков удалось задержать.

На всех участников инцидента было подано заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что участника боевых действий на Украине нашли работающим за еду в церкви «Новый завет» в пригороде Уфы. В начале февраля 2025 года россиянин ушел из дома, поссорившись с супругой. Позже он связался с женой и попросил забрать его из секты.

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