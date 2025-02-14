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16:33, 14 февраля 2025Россия

Участника СВО нашли работающим за еду в церкви

Участника СВО нашли работающим за еду в церкви в пригороде Уфы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Участника специальной военной операции (СВО) на Украине нашли работающим за еду в церкви «Новый завет» в пригороде Уфы. Об этом пишет 59.RU.

В сентябре 2024 года мужчина получил ранение ноги и вернулся с фронта на лечение в Пермь. В начале февраля 2025 года он ушел из дома, поссорившись с супругой.

Как рассказала жена россиянина, он пропал две недели назад со станции Пермь-II. На вокзале незнакомый мужчина якобы угостил военного сначала чаем, а затем предложил выпить пива. После этого боец СВО исчез. На вокзале прохожие нашли его сумку с документами.

Спустя две недели мужчина вышел на связь с супругой. Он позвонил ей с чужого номера и попросил «забрать его из секты».

«Они целыми днями молились и работали. Денег им не платили, они там работают за еду. У многих забирают документы и телефоны», — заявила россиянка, отметив, что мужу приходилось быть разнорабочим.

Со слов жены военного, без денег, телефона и документов многие не могут уйти из этого места. В их числе — мальчик из поселка Ныроб Пермского края, который попросил женщину связаться с его семьей.

«Я увидела мужа и просто забрала его оттуда. Никто нас не догонял. Муж им сразу говорил, что он не бомж, его будут искать, и он не останется у них. Возможно, это их спугнуло», — вспомнила она.

Ранее президент Межрегионального общественного движения «Альтернатива» Вера Грачева описала случаи попадания бойцов СВО в рабство. По ее словам, злоумышленники крадут у направляющихся домой бойцов деньги, затем обещают помочь им с подработкой, либо выводят из строя лекарствами или газовыми баллончиками.

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