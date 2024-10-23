Описаны случаи обращения бойцов СВО в рабство

Волонтер Грачева: в условиях конфликта с Украиной растут риски торговли людьми

В условиях конфликта с Украиной растут риски торговли людьми и принудительного труда. Случаи обращения в рабство бойцов специальной военной операции (СВО) «Ленте.ру» описала президент Межрегионального общественного движения «Альтернатива» Вера Грачева.

По ее словам, злоумышленники крадут у направляющихся домой бойцов деньги, а затем сами же обещают помочь им с подработкой, либо выводят из строя лекарствами или газовыми баллончиками. «Дальше все традиционно — контроль, лишение свободы передвижения, жесточайшая эксплуатация, угрозы, избиения. И новизна состоит лишь в специфике географического перемещения к линии фронта», — рассказала Грачева.

Так, в начале декабря 2024 года в «Альтернативу» обратилась сестра участника спецоперации Михаила, который должен был вернуться домой в середине ноября, однако перестал выходить на связь. При этом из-за запрета на публикацию личных данных действующих военнослужащих волонтеры не могли убедиться, что он больше не служит в Вооруженных силах России. Мужчине удалось связаться с родными только на Новый Год. Он рассказал, что покинул зону СВО в ноябре и решил отпраздновать это событие с сослуживцами в бане, а очнулся уже без денег в Ростове-на-Дону.

На вокзале незнакомец предложил ему заработать, Михаил согласился и попал в трудовое рабство в Калмыкии, где его заставили ухаживать за скотом. Мужчине не платили зарплату и не разрешали звонить родным. Вера Грачева президент общественного движения «Альтернатива»

Военнослужащему удалось сбежать только со второго раза. 1 января он добрался до ближайшего села, откуда позвонил сестре. Сейчас Михаил находится дома.

Еще один военный по имени Антон оказался в рабстве после того, как на вокзале в Москве к нему подошли двое мужчин в военной форме и, представившись бойцами батальона «Ахмат», предложили работу по контракту, а затем привезли в частный дом. Когда россиянин начал задавать вопросы, его жестоко избили, сломав ребро и выбив два зуба. «Потом военному сказали, что теперь он будет работать на стройке или дворником, а на следующее утро его уже вывезли на работу. Правда, как только Антон вышел из машины, он сразу сбежал, и сейчас в безопасности», — сообщила президент «Альтернативы».

Похожая история произошла с военным, который, вернувшись с боевых действий, отправился в гости к другу в Дагестан. Мужчина по имени Андрей не смог найти нужный дом, а денег на обратную дорогу не осталось, поэтому он решил их заработать в республике. На одном из сайтов объявлений он нашел вакансию скотника с зарплатой в 50 тысяч рублей в месяц. В результате россиянин попал в рабство к Гаруму Джагумову, который забрал у жертвы паспорт и не платил за труд, а также психологически издевался над участником СВО. «Однако как только обидчики узнали, что Андрей исповедует ислам, они стали относиться к нему в разы лучше и даже предлагали найти жену. Но деньги за работу платить не планировали», — подчеркнула Грачева.

Через три месяца Андрею удалось забрать паспорт и сбежать. Он пешком дошел до Махачкалы, где ему удалось найти убежище в хостеле. Затем мужчина связался с волонтерами, которые помогли ему попасть домой.

Ранее волонтеры «Альтернативы» рассказали о россиянке, которая оказалась в рабстве после подачи заявления через «Госуслуги» заявления о службе в Российской армии. Как стало известно, через несколько дней после оформления заявки неизвестные назначили женщине встречу на вокзале в Москве. В столице ее посадили на поезд до Перми, а там на автобус, после чего привезли на ферму, где пострадавшей заявили, что теперь она будет работать на птицефабрике.