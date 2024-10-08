Россиянка подала заявление о службе в армии через «Госуслуги» и оказалась в рабстве

Россиянка подала заявление о службе в ВС РФ через «Госуслуги» и попала в рабство

Девушка оказалась в рабстве после подачи заявления через «Госуслуги» о службе в Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ). Об этом сообщает Telegram-канал движения против рабства «Альтернатива».

Россиянка подала заявление о службе в армии через портал. Спустя несколько дней с ней связался неизвестный, уточнил информацию о документе и дал номер мужчины. После этого он сказал девушке ехать в Москву, уточнив место встречи на вокзале.

В столице ее посадили на поезд до Перми, где затем была пересадка на автобус, в котором находилось множество людей. Их всех привезли на ферму, где им пришлось жить в заброшенном здании. Через несколько дней к людям приехали неизвестные мужчины, которые заявили, что, пока нет начальства нужно будет работать на птицефабрике. Девушке почти сразу удалось сбежать после того, как она нашла дыру в заборе.

Согласно статье 127.2 УК РФ, рабство — использование труда человека, в отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности. Преступление по этой статье наказывается принудительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет.

Ранее стало известно, что в Тульской области на ферме держали в плену десять человек, включая участника спецоперации. У них отобрали паспорта, били и заставляли собирать яблоки. Утверждается, что это была группа цыган.