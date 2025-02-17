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08:25, 17 февраля 2025Россия

В российском регионе машина с людьми провалилась под лед

В Приморском крае машина с людьми провалилась под лед, никто не выжил
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Приморском крае машина с людьми провалилась под лед, никто из находившихся в салоне не смог выбраться. Об этом пишет VLADIVOSTOK1.RU.

По данным МЧС, под лед провалился белый Probox, никто из находившихся внутри не выжил.

Как рассказал изданию очевидец, в выходные в регионе были положительные температуры — водоемы присыпало снегом, из-за чего не видно толщину льда, который значительно подтаял.

«Сколько было человек, не знаю, видел уже окончание, вызвали спасателей, я пошел дальше», — отметил россиянин.

Местные рыбаки говорят, что многие стараются уехать подальше от берега, несмотря на погоду, так как улов и без того маленький.

Ранее в Алтайском крае мужчина и женщина смогли спастись из автомобиля, который провалился под лед на реке Обь в двадцатиградусный мороз. Их передали медикам.

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