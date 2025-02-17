В российском регионе адвоката осудили за попытку мошенничества

В Красноярске осудили адвоката за попытку мошенничества

В Красноярске адвоката осудили за попытку мошенничества. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

Осужденный признан виновным по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 («Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, 26 марта 2024 года он, владея информацией об уголовном деле против двоих жителей Красноярска, которые подозреваются в присвоении денег в особо крупном размере, сообщил их знакомому заведомо ложные сведения, что за взятку в два миллиона рублей он может решить вопрос с сотрудниками полиции и судом, чтобы одному из подозреваемых избрали меру пересечения в виде домашнего ареста.

В этот же день суд по ходатайству следователя избрал домашний арест подозреваемому. При этом юрист не предпринимал действий для передачи взятки должностным лицам полиции и суда. По договоренности, 10 апреля 2024 года на улице Алексеева при встрече с адвокатом знакомый подозреваемых отдал ему взятку в размере миллиона рублей для передачи должностным лицам. В этот момент его действия пресекли сотрудники ФСБ. В ходе следствия осужденный полностью признал вину.

Суд приговорил его к 1,5 годам колонии общего режима.

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