В российском регионе осудили бизнесмена за призывы к геноциду

В Казани бизнесмена Баязитова осудили на 5 лет за призывы к геноциду

В Казани Вахитовский суд приговорил местного бизнесмена Руслана Баязитова к пяти годам лишения свободы за призывы к геноциду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, в одном из Telegram-каналов бизнесмен высказывал угрозы применить насилие в отношении группы лиц, объединенных по признакам национальности, происхождения и языка. Кроме того, он оскорблял граждан русской национальности и тех, кто поддерживает специальную военную операцию.

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