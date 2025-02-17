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20:50, 17 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе осудили бизнесмена за призывы к геноциду

В Казани бизнесмена Баязитова осудили на 5 лет за призывы к геноциду
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Казани Вахитовский суд приговорил местного бизнесмена Руслана Баязитова к пяти годам лишения свободы за призывы к геноциду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, в одном из Telegram-каналов бизнесмен высказывал угрозы применить насилие в отношении группы лиц, объединенных по признакам национальности, происхождения и языка. Кроме того, он оскорблял граждан русской национальности и тех, кто поддерживает специальную военную операцию.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге суд арестовал блогера Анисимова по делу об экстремизме.

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