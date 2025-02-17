Гендиректор ВНИИФТРИ Донченко: Пять ведущих ученых-физиков вернулись в Россию

В Россию вернулись пять ведущих ученых-физиков, покинувших государство в 1990-е годы. Об этом РИА Новости рассказал гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.

«Мы приумножили коллектив института за счет молодежи, а также нам удалось вернуть из Японии, Франции, Германии и Италии пятерых ведущих специалистов в этой области», — уточнил он.

Как утверждает глава ВНИИФТРИ, возвращению специалистов в области координатно-временных измерений поспособствовало то, что РФ в 2023 году стала страной, которая внесла наибольший вклад в формирование международной шкалы времени. По словам Донченко, ученые видели, какое внимание уделяется в РФ развитию той области, в которой они работали.

Ранее Донченко рассказал, что в 2030-2032 годах в России могут появиться ядерные часы, которые позволят человечеству приступить к научному изучению прежде недоступных областей.