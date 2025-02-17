Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:22, 17 февраля 2025Россия

В Россию вернулись пять ведущих ученых-физиков

Гендиректор ВНИИФТРИ Донченко: Пять ведущих ученых-физиков вернулись в Россию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Michael Parulava / Unsplash

В Россию вернулись пять ведущих ученых-физиков, покинувших государство в 1990-е годы. Об этом РИА Новости рассказал гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.

«Мы приумножили коллектив института за счет молодежи, а также нам удалось вернуть из Японии, Франции, Германии и Италии пятерых ведущих специалистов в этой области», — уточнил он.

Как утверждает глава ВНИИФТРИ, возвращению специалистов в области координатно-временных измерений поспособствовало то, что РФ в 2023 году стала страной, которая внесла наибольший вклад в формирование международной шкалы времени. По словам Донченко, ученые видели, какое внимание уделяется в РФ развитию той области, в которой они работали.

Ранее Донченко рассказал, что в 2030-2032 годах в России могут появиться ядерные часы, которые позволят человечеству приступить к научному изучению прежде недоступных областей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп анонсировал участие Зеленского в переговорах США и России. Как на это отреагировали на Украине?

      В Госдуме предложили раздать дома одной категории россиян

      Мошенница пойдет под суд за обман 96 россиян при продаже турпутевок

      Врач предупредила о неочевидном риске использования секс-игрушек

      В Госдуме назвали планы ЕС по Украине интервенцией

      Губернатор Запорожья рассказал об одной льготе для ветеранов СВО

      Депортированный из Индонезии российский мошенник-брокер предстанет перед судом

      В США сравнили политику Трампа с любовью к бросанию гранат

      UNIQLO задумалась о возвращении в Россию

      В российском регионе машина с людьми провалилась под лед

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше