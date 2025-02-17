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06:22, 17 февраля 2025Наука и техника

В России могут появиться ядерные часы

Гендиректор ВНИИФТРИ Донченко: Ядерные часы появятся в России в 2030-2032 годах
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: CHUTTERSNAP / Unsplash

В 2030-2032 годах в России могут появиться ядерные часы, которые позволят человечеству приступить к научному изучению прежде недоступных областей. Об этом РИА Новости рассказал гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.

Как утверждает специалист, в настоящий момент ученые находятся на этапе создания прототипа часов и выбора направлений, по которым их можно было бы создать. Отмечается, что потенциальная точность ядерных часов может составить 20-21 знак после запятой. Донченко пояснил, что для создания ядерных часов необходимы новые технологии, например, лазеры в особом диапазоне длин волн, которых нет ни у кого в мире, а также специализированные чистые материалы, которые пока удалось получить только в РФ.

«Все расчеты показывают, что если у вас такие стабильные часы, то можно вести исследования в области подтверждения темной материи», — поведал эксперт, добавив, что создание подобных ядерных часов позволит человечеству перейти в новый порядок понимания Вселенной и жизни в целом.

Ранее команда ученых из Техасского университета в Остине впервые использовала квантовый компьютер для моделирования катастрофического распада Вселенной. Отмечается, что для изучения распада ложного вакуума, который потенциально угрожает существованию Вселенной, применялась 5,564-кубитная квантовая система.

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