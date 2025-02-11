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06:44, 11 февраля 2025Наука и техника

Квантовый компьютер сгенерировал конец света

Квантовый компьютер сгенерировал исчезновение Вселенной в одно мгновение
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Команда ученых из Техасского университета в Остине впервые использовала квантовый компьютер для моделирования катастрофического распада Вселенной. Об этом сообщает журнал Nature Physics.

Для изучения распада ложного вакуума, который потенциально угрожает существованию Вселенной, применялась 5,564-кубитная квантовая система. С помощью квантового компьютера D-Wave исследователи сконструировали упрощенную модель Вселенной, закодировав состояния квантового поля в кубиты.

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Согласно одной из гипотез, космический вакуум может быть нестабильным. Если поле Хиггса окажется в метастабильном состоянии, оно может внезапно распасться, образовав «пузырь» истинного вакуума, который будет расширяться со скоростью света, уничтожая все на своем пути. Отмечается, что результаты совпали с теоретическими предсказаниями. Проведенное в рамках исследования моделирование успешно продемонстрировало создание частиц в расширяющейся Вселенной. Ученые смогли наблюдать, как формируются и взаимодействуют пузыри «истинного» вакуума.

По оценкам, поле Хиггса останется стабильным еще триллионы лет, однако подобное исследование открывает новые возможности для квантовых вычислений и космологии. В том числе ученые смогут проверить теорию мгновенного коллапса Вселенной.

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