В РПЦ рассказали о просьбе военных провести крестный ход над российским городом

Рязанская епархия рассказала, что крестный ход прошел по просьбе военных

Воздушный крестный ход над Рязанью прошел по инициативе военных. С такие заявлением выступили в пресс-службе Рязанской епархии Русской православной церкви (РПЦ), сообщает «Подъем».

«Наши воины на полях СВО становятся свидетелями помощи Божией в самых тяжелых ситуациях. Поэтому естественно желание людей искать защиты у Бога, у Матери Божией, у небесных покровителей воинства. Над Рязанью, городом, который является столицей ВДВ, время от времени совершаются и воздушные крестные ходы. Как правило, это происходит по инициативе военных», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там также заверили, что в будущем готовы откликаться на подобные просьбы, а также поддерживать военнослужащих. В епархии также отметили, что молитва о заступничестве особенно важна, когда для городов есть угроза ракетных ударов и налетов беспилотных летательных аппаратов.

13 февраля стало известно, что над Рязанью совершили воздушный крестный ход для защиты от беспилотников. Целью крестного хода было вознесение молитвы об ограждении Рязани от воздушных атак. Еще одним поводом молитвы в епархии назвали грядущее 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.