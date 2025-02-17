В сети появился первый кадр нового фильма Нолана

Первый кадр следующего фильма Кристофера Нолана «Одиссея» выложили в сеть

В сети появился первый кадр нового фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Изображение опубликовал официальный аккаунт картины в социальной сети X (бывший Twitter).

На кадре изображен Мэтт Деймон в образе Одиссея, главного героя грядущего исторического эпоса.

Известно, что, помимо Деймона, в фильме снимаются Том Холланд, Зендея, Шарлиз Терон, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Джон Бернтал и многие другие голливудские звезды. Премьера «Одиссеи» назначена на 17 июля 2026 года.

Ранее стало известно, что режиссер Кристофер Нолан будет снимать фильм «Одиссея» на сицилийском острове. Он известен как «козий остров».