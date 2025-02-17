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14:16, 17 февраля 2025Мир

В США допустили отправку войск на Украину

NBC: США могут отправить военных на Украину для охраны месторождений
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

США могут отправить военных на Украину для охраны месторождений минералов и ископаемых после подписания мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

«Американские чиновники, знакомые с соглашением [по украинским минералам], сигнализировали о своей готовности отправить военных на Украину для охраны минералов», — утверждается в публикации.

По данным источников, отправка войск возможна «только после того, как будет согласован договор с Россией об окончании конфликта».

Ранее газета The Economist сообщила, что министр финансов США Скотт Бессент в ходе недавнего визита в Киев потребовал от президента Украины Владимира Зеленского дать Вашингтону доступ к минеральным ресурсам страны. По данным издания, у украинского лидера был час на рассмотрение предложения.

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