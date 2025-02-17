Миршаймер: Украина может потерять девять областей до окончания конфликта

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала The Duran заявил, что Украина может потерять девять областей до урегулирования конфликта.

По его мнению, ВС России вскоре могут установить контроль над еще большим количеством территорий, поскольку украинская армия в ближайшее время «окончательно развалится». Миршаймер также отметил, что до начала урегулирования конфликта «пройдет немалое время».

Ранее Миршаймер заявил, что заморозка конфликта на Украине может привести к хаосу в других частях Европы. По его словам, это может дестабилизировать ситуацию в Арктике, Прибалтике, Белоруссии, Калининградской области, Молдавии и Черном море. Как утверждает профессор, замороженный конфликт не принесет полноценного мира, из-за того что «токсичные отношения» между Западом и РФ сохранятся.