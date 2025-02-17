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01:03, 17 февраля 2025Мир

В ЮАР расстреляли ЛГБТ-имама

В ЮАР расстреляли первого имама-гея Хендрикса
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roger Sedres / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В Южно-Африканской республике (ЮАР) неизвестные расстреляли имама-гея (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Мухсина Хендрикса. Об этом сообщает газета The Guardian.

Утверждается, что «первого открытого имама-гея» убили недалеко от пригорода Кейптауна Гкеберха. Хендрикс был имамом мечети для ЛГБТ-мусульман.

«Двое неизвестных подозреваемых в масках вышли из автомобиля и начали стрелять в машину», — отметили в полиции. Отмечается, что до этого имаму советовали нанять телохранителей, однако он отверг эту возможность, сославшись на «необходимость быть настоящим».

Ранее армия США прекратила прием трансгендеров на военную службу. Также прекращено проведение и содействие процедурам, связанным со сменой пола для военнослужащих.

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