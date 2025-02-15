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02:32, 15 февраля 2025Мир

Армия США прекратила прием трансгендеров на службу

Армия США прекращает прием на службу трансгендеров
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Армия США прекращает прием на службу трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом говорится в распространенном в социальной сети Х заявлении.

Отмечается, что армия США также прекратит проведение или содействие процедурам, связанным со сменой пола для военнослужащих. Решение вступает в силу незамедлительно.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одним из первых своих указов намерен выгнать из американской армии всех трансгендеров. Сейчас в американских вооруженных силах служат около 15 000 трансгендеров. Предполагается, что их уволят по медицинским показаниям, признав непригодными к службе.

Также в ходе предвыборного митинга Трамп пообещал не допустить участия мужчин в женском спорте. До этого палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, запрещающий трансгендерам выступать в женских школьных спортивных командах.

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