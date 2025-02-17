Юлия Снигирь пригрозила критикам их брака с Евгением Цыгановым

Актриса Снигирь заявила, что критики их брака с Цыгановым вредят себе негативом

Звезда фильма «Мастер и Маргарита» Юлия Снигирь заявила, что критики их брака с актером Евгением Цыгановым становятся жертвами своего негатива. Об этом артистка рассказала в интервью телеведущей Светлане Бондарчук.

Отношения Снигирь и Цыганова начались в 2014 году, когда актриса Ирина Леонова ждала от Евгения седьмого ребенка. По этой причине пара до сих пор сталкивается с комментариями хейтеров.

«Нам часто писали: "Бумеранг к вам вернется". Реагирую на это спокойно. Со временем человек поймет, что бумеранг уже потихоньку разворачивается к нему, когда он это пишет», — объяснила Юлия.

Актриса добавила, что осуждение других людей притягивает к хейтерам негативные события. «Это железно работает, поэтому я против ярлыков», — подытожила она.

Ранее Цыганов, исполнивший главную роль в фильме «Мастер и Маргарита», рассказал, что согласился на участие в проекте из-за своей супруги, «из простых мужских соображений».