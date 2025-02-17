Власти собрались ввести запрет на установку скидок маркетплейсами

«Ведомости»: Власти разрешат продавцам на маркетплейсах вводить запрет на скидки

Продавцы на маркетплейсах должны получить право вводить полный запрет на скидки на свои товары, исключающий даже направление соответствующего предложения со стороны площадок. Об этом говорится в доработанной версии пакета законопроектов по регулированию цифровых платформ, на который ссылаются «Ведомости».

Также власти собираются исключить возможность агрегаторов блокировать личный кабинет или карточки, снижать рейтинг или ухудшать положение в поисковой выдаче продавца, который не захотел устанавливать скидки за свой счет или счет площадки.

В текущей версии документа говорится, что партнер маркетплейса может установить минимальную цену на позиции в своем личном кабинете, срок действия скидок и число товаров, которые можно продать по такой цене. Это условие будет считаться согласием на скидку, так что агрегаторам не придется делать запросы дополнительно.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов рассказал, что маркетплейсы устраивают массовые распродажи, в том числе принуждая продавцов предоставлять скидки, для борьбы с затовариванием складов. Законопроект, объяснили в Минэкономразвития, должен исключить злоупотребление такой практикой со стороны площадок и защитить интересы бизнеса, обеспечивая ему предсказуемость условий.

Между тем член Ассоциации антимонопольных экспертов Елена Кузнецова заметила, что документ запрещает вводить санкции против тех, кто не согласен участвовать в распродажах, но ничего не говорит о вознаграждении тех, кто на них соглашается.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) также считают, что онлайн-площадки давно пора регулировать, но нынешний документ не решает основных проблем. С ним тенденция сокращения малых и средних торговых форматов и снижения качества товаров на платформах продолжится. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) согласны с тем, что дисбаланс в регулировании между субъектами, занимающимися схожей деятельностью, сохраняется.

Ранее производители и продавцы зимней обуви пожаловались на резкое падение продаж в России, из-за которых более 60 крупнейших обувных фабрик обанкротились или закрылись. Они также уверены, что одной из главных причин тенденции, наряду с отсутствием у россиян денег, стали маркетплейсы.