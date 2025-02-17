Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:28, 17 февраля 2025Экономика

Власти собрались ввести запрет на установку скидок маркетплейсами

«Ведомости»: Власти разрешат продавцам на маркетплейсах вводить запрет на скидки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Продавцы на маркетплейсах должны получить право вводить полный запрет на скидки на свои товары, исключающий даже направление соответствующего предложения со стороны площадок. Об этом говорится в доработанной версии пакета законопроектов по регулированию цифровых платформ, на который ссылаются «Ведомости».

Также власти собираются исключить возможность агрегаторов блокировать личный кабинет или карточки, снижать рейтинг или ухудшать положение в поисковой выдаче продавца, который не захотел устанавливать скидки за свой счет или счет площадки.

В текущей версии документа говорится, что партнер маркетплейса может установить минимальную цену на позиции в своем личном кабинете, срок действия скидок и число товаров, которые можно продать по такой цене. Это условие будет считаться согласием на скидку, так что агрегаторам не придется делать запросы дополнительно.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов рассказал, что маркетплейсы устраивают массовые распродажи, в том числе принуждая продавцов предоставлять скидки, для борьбы с затовариванием складов. Законопроект, объяснили в Минэкономразвития, должен исключить злоупотребление такой практикой со стороны площадок и защитить интересы бизнеса, обеспечивая ему предсказуемость условий.

Материалы по теме:
Люди во всем мире бездумно скупают товары в интернете. Что заставляет их тратить последние деньги на ерунду и разрушать себе жизнь?
Люди во всем мире бездумно скупают товары в интернете.Что заставляет их тратить последние деньги на ерунду и разрушать себе жизнь?
7 января 2025
Цены на китайскую электронику и бытовую технику вырастут. Почему и как сильно подорожают гаджеты в России?
Цены на китайскую электронику и бытовую технику вырастут.Почему и как сильно подорожают гаджеты в России?
24 декабря 2024

Между тем член Ассоциации антимонопольных экспертов Елена Кузнецова заметила, что документ запрещает вводить санкции против тех, кто не согласен участвовать в распродажах, но ничего не говорит о вознаграждении тех, кто на них соглашается.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) также считают, что онлайн-площадки давно пора регулировать, но нынешний документ не решает основных проблем. С ним тенденция сокращения малых и средних торговых форматов и снижения качества товаров на платформах продолжится. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) согласны с тем, что дисбаланс в регулировании между субъектами, занимающимися схожей деятельностью, сохраняется.

Ранее производители и продавцы зимней обуви пожаловались на резкое падение продаж в России, из-за которых более 60 крупнейших обувных фабрик обанкротились или закрылись. Они также уверены, что одной из главных причин тенденции, наряду с отсутствием у россиян денег, стали маркетплейсы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Русские победили Украину». В США объявили о фактическом завершении конфликта

      Зеленский рассказал о сделке с США по редкоземельным металлам

      В Россию могут вернуться до 350 иностранных компаний. Что об этом известно?

      Акула-людоед стала преследовать молодого каякера и попала на видео

      Центробанк оштрафовали за нарушения правил хранения оружия. У регулятора нашли чужие пистолеты

      У москвича 25 раз за сутки остановилось сердце

      Раскрыты самые опасные аэропорты в России

      Жители Подмосковья сдали на переработку десятки тонн новогодних деревьев

      Момент уничтожения беспилотника над Краснодарским краем попал на видео

      Маск раскрыл правду о живущих в США вампирах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше