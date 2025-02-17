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15:14, 17 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский оценил перспективы отправки иностранных войск на Украину

Зеленский заявил о продвижении в вопросе отправки иностранных войск на Украину
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Киев добился серьезного продвижения в вопросе отправки иностранных войск на Украину. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«То, что я сказал о вооруженных силах Европы, первый шаг — это когда есть украинская армия и есть вооруженные силы Европы на территории Украины», — подчеркнул политик.

Зеленский оценил в ходе пресс-конференции по результатам визита в ОАЭ перспективы отправки иностранных войск на Украину. По его словам, отправка иностранных контингентов на Украину станет отправной точкой для создания единой европейской армии. При этом он подчеркнул, что ряд государств Европейского союза (ЕС) выразили скепсис по отношению к идее.

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