Зеленский потребовал в качестве гарантий вернуть Украине ЗАЭС

Зеленский назвал возвращение ЗАЭС частью гарантий Украины

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть республике Запорожскую АЭС в качестве гарантий безопасности. Об этом он заявил выступая в Абу-Даби.

«Сегодня станция не работает. Она и не будет работать, без нас это просто невозможно. А мы будем производить электроэнергию для наших потребителей и продавать в Европу», — заявил Зеленский.

Ранее он сообщил, что Киев добился серьезного продвижения в вопросе отправки иностранных войск на Украину. По его словам, пребывание иностранных контингентов на Украине станет отправной точкой для создания единой европейской армии.

При этом политик подчеркнул, что ряд государств Европейского союза (ЕС) выразили скепсис по отношению к идее.