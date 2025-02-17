Зеленский захотел для Украины гарантии безопасности как у Израиля

Зеленский: Украине нужны ракеты, членство в ЕС и гарантии как у Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву от союзников нужны большое количество ракет, членство в Европейском союзе (ЕС), большая армия и гарантии безопасности как у Израиля. Такое заявление он сделал в интервью NBC News.

«Большой пакет ракет как превентивный шаг, которые мы не будем использовать перед каким-то вторжением. Но если они это сделают, мы это сделаем быстро. Они будут размещены на нашей территории», — отметил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что Украина заинтересована в членстве в ЕС из-за европейского рынка. По его словам, членство в объединении выступит экономическими гарантиями для страны.

Зеленский напомнил, что Израиль не является членом НАТО, но получает защиту США, Франции, Великобритании и других союзников. «Это значит, что у них есть определенные гарантии безопасности. Я думаю, нам они тоже очень нужны», — сказал он.

Ранее Зеленский отказался соглашаться с решениями Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Он также отметил, что согласен на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но только в присутствии представителей Европы и США.