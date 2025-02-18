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12:55, 18 февраля 2025Ценности

49-летняя Милла Йовович в откровенном образе снялась для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Zoey Grossman / Vogue

Американская актриса Милла Йовович в откровенном образе снялась для мартовского номера журнала Vogue Czechoslovakia. Соответствующий пост появился на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном из кадров 49-летняя знаменитость позировала, сидя на стуле. Она надела черное платье с облегающим верхом и юбкой из лент с люверсами, а также остроносые туфли на шпильках. При этом наряд полностью обнажал ее ноги. Кроме того, артистка предстала перед камерой в полупрозрачных голубом и коричневом платьях.

Известно, что автором данных снимков выступила известный фотограф Зои Гроссман.

В декабре 2024 года Милла Йовович снялась без макияжа в честь дня рождения.

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