Бобры пустили поезд под откос

Бобры стали причиной крупной железнодорожной катастрофы в США

Причиной крупной железнодорожной катастрофы, случившейся в американском штате Мэн в 2023 году, оказались бобры. Об этом сообщает Associated Press.

Во время катастрофы с рельсов сошли три локомотива и шесть вагонов с лесоматериалами. В результате разлились сотни литров горючего. Сначала загорелся поезд, затем огонь перекинулся на лес, и начался лесной пожар. Три железнодорожных работника попали в больницу.

Расследование, проведенное властями штата, показало, что поезд пустили под откос бобры. Плотина, которую они построили, не выдержала напора воды. Ее прорвало, поток по дренажным каналам устремился к железной дороге и смыл участок путей.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что страна теперь будет контролировать места обитания бобров, поскольку они разрушают дамбы, что приводит к масштабным наводнениям.