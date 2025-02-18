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10:14, 18 февраля 2025Из жизни

Бобры пустили поезд под откос

Бобры стали причиной крупной железнодорожной катастрофы в США
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Maine Forest Service via AP

Причиной крупной железнодорожной катастрофы, случившейся в американском штате Мэн в 2023 году, оказались бобры. Об этом сообщает Associated Press.

Во время катастрофы с рельсов сошли три локомотива и шесть вагонов с лесоматериалами. В результате разлились сотни литров горючего. Сначала загорелся поезд, затем огонь перекинулся на лес, и начался лесной пожар. Три железнодорожных работника попали в больницу.

Расследование, проведенное властями штата, показало, что поезд пустили под откос бобры. Плотина, которую они построили, не выдержала напора воды. Ее прорвало, поток по дренажным каналам устремился к железной дороге и смыл участок путей.

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