Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:47, 18 февраля 2025Россия

Человеческая кровь потекла по стенам квартир многоэтажки в Москве и попала на видео

В Москве по стенам квартир дома на улице Грина после смерти жителя потекла кровь
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Москве по стенам квартир многоэтажки на улице Грина потекла кровь. Снятое одним из жильцов видео опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах видна стекающая по стене кухни струйка красной жидкости, собирающаяся в небольшую лужицу на мойке. «****** [Капец]!"» — прокомментировал увиденное голос за кадром.

По информации издания, кровь оказалась человеческой. Как выяснили полицейские, она попала к жильцам дома из квартиры их 66-летнего соседа, который после остановки сердца пролежал еще около полутора недель. По предварительным данным, причины смерти мужчины были естественными. Следов борьбы правоохранители не обнаружили.

В июне 2022 года похожий случай произошел в Сланцевском районе Ленинградской области. Там местная жительница обратилась в полицию из-за капающей с потолка черной жидкости, похожей на кровь. В результате в квартире сверху обнаружили ее пропавшего соседа и еще одного человека без признаков жизни.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США разработали план по экономической колонизации Украины. Как команда Трампа решила забрать у Киева половину доходов?

      Утренняя сессия переговоров России и США закончилась

      В Британии сравнили условия сделки Украины и США с репарациями Германии

      Захарова рассказала о коне Запада как эталона демократии и безопасности

      Второй за месяц россиянин подхватил опасного паразита во время поездки в Азию

      Потребность России в кадрах оценили

      Подростков арестовали за стрельбу по сделавшему им замечание россиянину

      Иностранные заказчики оценили российскую установку «Джигит»

      Номинированный на «Оскар» режиссер пожаловался на отсутствие дохода

      В одной части России прошел самый теплый январь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше