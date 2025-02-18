Человеческая кровь потекла по стенам квартир многоэтажки в Москве и попала на видео

В Москве по стенам квартир дома на улице Грина после смерти жителя потекла кровь

В Москве по стенам квартир многоэтажки на улице Грина потекла кровь. Снятое одним из жильцов видео опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах видна стекающая по стене кухни струйка красной жидкости, собирающаяся в небольшую лужицу на мойке. «****** [Капец]!"» — прокомментировал увиденное голос за кадром.

По информации издания, кровь оказалась человеческой. Как выяснили полицейские, она попала к жильцам дома из квартиры их 66-летнего соседа, который после остановки сердца пролежал еще около полутора недель. По предварительным данным, причины смерти мужчины были естественными. Следов борьбы правоохранители не обнаружили.

В июне 2022 года похожий случай произошел в Сланцевском районе Ленинградской области. Там местная жительница обратилась в полицию из-за капающей с потолка черной жидкости, похожей на кровь. В результате в квартире сверху обнаружили ее пропавшего соседа и еще одного человека без признаков жизни.