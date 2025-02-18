Дубинский: Порошенко не является оппозицией Зеленскому, они братья-близнецы

Президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) являются «братьями-близнецами». Об этом в Telegram заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.

По словам парламентария, Порошенко, не смотря на введение в отношении политика Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины бессрочных санкций, не является оппозицией Зеленскому.

«Например, я могу заявить о том, что Зеленский — вор, мародер, убийца, аферист и предатель. А Порошенко, даже находясь под санкциями, этого сделать не может, потому что каждое из этих определений в полной мере может быть применено и к нему», — объяснил Дубинский.

Ранее Порошенко отказался признавать свою партию «Европейская солидарность» батальоном зелебобиков. По его словам, члены партии не выполняют команды ни чтобы нападать на кого-то, ни чтобы молчать.

