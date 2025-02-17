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13:24, 17 февраля 2025Бывший СССР

Порошенко отказался признавать свою партию батальоном зелебобиков

Порошенко: Партия «Европейская солидарность» не является батальоном зелебобиков
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) «Европейская солидарность» является не батальоном зелебобиков, а демократической политической силой. Об этом политик заявил в интервью «Украинской правде».

« У нас не батальон зелебобиков, а демократическая политическая сила», — сказал он, комментируя агрессивные высказывания однопартийцев в адрес действующей украинской власти.

Он добавил, что члены «Европейской солидарности» не выполняют команды, ни чтобы нападать на кого-либо, ни чтобы молчать. Порошенко подчеркнул, что каждый человек имеет право ответственно выражать свою позицию и нести за это ответственность.

Ранее Петр Порошенко пожаловался, что не может купить кофе на заправке. По его словам, сделать это ему мешает блокировка карт и счетов, а также арест активов.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел бессрочные санкции против Порошенко. Согласно тексту указа президента страны Владимира Зеленского, все активы Порошенко останутся заблокированы без указания конкретного срока, что означает лишение права пользоваться и распоряжаться имуществом.

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