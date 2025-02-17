Порошенко пожаловался на невозможность купить кофе на заправке

Порошенко пожаловался, что не может купить кофе из-за блокировки активов

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пожаловался, что не может купить кофе на заправке из-за блокировки активов. Его слова публикует Times of Ukraine.

«Я не могу на заправке купить кофе, потому что заблокированы карты, заблокированы счета, наложен арест на активы. Все-таки, это было сделано незаконно», — заявил бывший украинский лидер.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел бессрочные санкции против экс-президента страны Петра Порошенко. Согласно тексту указа украинского лидера Владимира Зеленского, все активы Порошенко останутся заблокированы без указания конкретного срока, что означает лишение права пользоваться и распоряжаться имуществом.

До этого Порошенко рассказал, что его жена запретила ему есть хот-доги на заправке.