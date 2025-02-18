Двое россиян отправились под стражу за поджог электричек

Суд арестовал двух безработных москвичей за поджог электричек в Лобне и Дмитрове

Суд отправил под стражу двух безработных москвичей, обвиняемых в поджоге электричек в Лобне и Дмитрове Московской области. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимые Артем Жаров и Даниил Кулаков взялись за совершение преступления по указанию куратора из мессенджера, который обещал им заплатить 100 тысяч рублей. Им вменяется статья 205 УК РФ («Теракта»).

По данным следствия, в конце декабря 2024 года они проникли на территорию железнодорожных станций. Кулаков был непосредственным исполнителем, а Жаров снимал происходящее на видео для отправки заказчику. В Лобне возгорание в кабине машиниста сразу потухло, но в Дмитрове пожар уничтожил локомотив и весь состав полностью, так что электричку пришлось снять с эксплуатации.

Поджигателей задержала полиция 6 января. Их отследили по видеокамерам. Обещанный гонорар они не получили.