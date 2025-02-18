Двоих россиян осудили за инсценировку аварии с летальным исходом ради страховых выплат

В Карачаево-Черкесии суд приговорил 2 мужчин за инсценировку ДТП ради выплат

В Карачаево-Черкесии суд приговорил двоих местных жителей к условному лишению свободы за инсценировку аварии с летальным исходом ради страховых выплат. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчин признали виновными по статьям 30, 159.5 УК РФ («Покушение на мошенничество в сфере страхования»). Изначально они отрицали свою причастность к преступлению, однако под тяжестью собранных доказательств признали вину и дали правдивые показания.

По версии следствия, в августе 2022 года осужденные вместе со знакомыми решили воспользоваться тем, что их родственник неизлечимо болен. Они застраховали жизнь мужчины по риску «Смерть вследствие ДТП».



В октябре 2022 года, дождавшись естественной смерти родственника из-за болезни, фигуранты инсценировали дорожно-транспортное происшествие, которое якобы произошло с участием умершего. Получив необходимые документы о смерти мужчины, они предоставили их в страховые компании, надеясь получить от них пять миллионов рублей.

Осужденным не удалось реализовать этот план, потому что страховщики засомневались в их словах и направили материалы в правоохранительные органы.



Ранее сообщалось, что в Красноярском крае осудят автоподставщика за обман страховых на 20 миллионов рублей.