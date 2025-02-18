Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:24, 18 февраля 2025Силовые структуры

Двоих россиян осудили за инсценировку аварии с летальным исходом ради страховых выплат

В Карачаево-Черкесии суд приговорил 2 мужчин за инсценировку ДТП ради выплат
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Карачаево-Черкесии суд приговорил двоих местных жителей к условному лишению свободы за инсценировку аварии с летальным исходом ради страховых выплат. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчин признали виновными по статьям 30, 159.5 УК РФ («Покушение на мошенничество в сфере страхования»). Изначально они отрицали свою причастность к преступлению, однако под тяжестью собранных доказательств признали вину и дали правдивые показания.

По версии следствия, в августе 2022 года осужденные вместе со знакомыми решили воспользоваться тем, что их родственник неизлечимо болен. Они застраховали жизнь мужчины по риску «Смерть вследствие ДТП».  
 
В октябре 2022 года, дождавшись естественной смерти родственника из-за болезни, фигуранты инсценировали дорожно-транспортное происшествие, которое якобы произошло с участием умершего. Получив необходимые документы о смерти мужчины, они предоставили их в страховые компании, надеясь получить от них пять миллионов рублей.

Осужденным не удалось реализовать этот план, потому что страховщики засомневались в их словах и направили материалы в правоохранительные органы.
 
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае осудят автоподставщика за обман страховых на 20 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Состоялась первая встреча России и США по Украине. Что известно о ее итогах?

      В России стало меньше бесхозных домов

      Медик из ЛНР передавал данные о российских войсках ВСУ и попался

      Хинштейн раскрыл подробности о поисках пропавших жителей Курской области

      Мужчина стал жить с обезьяной и называть ее своей сестрой

      Зеленский заявил о невозможности завершить конфликт победой на поле боя

      Матч российского теннисиста Денисова в Конго прервали из-за стрельбы у корта

      Россия обсудила с США первопричины конфликта на Украине

      Соседи Пугачевой и Галкина сообщили о горящем по вечерам свете в их замке

      Россиянам с некоторыми заболеваниями посоветовали отказаться от кофе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше