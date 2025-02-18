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22:27, 18 февраля 2025Мир

Эксперт назвал условие лишения Украины американской поддержки

Кавулич: США лишат Украину поддержки, если Зеленский будет против урегулирования
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Вашингтон может лишить Киев американской поддержки, если президент США Дональд Трамп посчитает, что украинский лидер Владимир Зеленский является «противником мира», заявил ТАСС американский политолог Джон Кавулич.

«Зеленский находится в опасной близости к тому, чтобы показаться противником мира, если мир не соответствует его представлениям» — сказал он. По мнению Кавулича, Трамп хочет прекращения боевых действий и урегулирования на как можно более продолжительный срок.

Ранее Зеленский на фоне переговоров делегаций США и России подчеркнул, что Киев не пойдет ни на какие ультиматумы. По его словам, у него «сложилось впечатление», что представители обсуждали это в ходе встречи. «Если мы в самый сложный момент не пошли на такие ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас пойдем на это?» — заявил политик.

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