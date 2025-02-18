Эксперт назвал условие лишения Украины американской поддержки

Кавулич: США лишат Украину поддержки, если Зеленский будет против урегулирования

Вашингтон может лишить Киев американской поддержки, если президент США Дональд Трамп посчитает, что украинский лидер Владимир Зеленский является «противником мира», заявил ТАСС американский политолог Джон Кавулич.

«Зеленский находится в опасной близости к тому, чтобы показаться противником мира, если мир не соответствует его представлениям» — сказал он. По мнению Кавулича, Трамп хочет прекращения боевых действий и урегулирования на как можно более продолжительный срок.

Ранее Зеленский на фоне переговоров делегаций США и России подчеркнул, что Киев не пойдет ни на какие ультиматумы. По его словам, у него «сложилось впечатление», что представители обсуждали это в ходе встречи. «Если мы в самый сложный момент не пошли на такие ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас пойдем на это?» — заявил политик.