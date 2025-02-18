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18:28, 18 февраля 2025Мир

Эрдоган заявил о территориальной целостности Украины после встречи с Зеленским

Эрдоган: Территориальная ценность Украины важна для Турции
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Территориальная ценность и суверенитет Украины важны для Анкары. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает Başka Gazete.

«Во время нашей встречи с Зеленским я еще раз напомнил ему о поддержке Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины. Они очень, очень важны для нас (...). В предстоящем мирном процессе территориальная целостность республики особенно важна для нас», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган также выразил мнение, что Турция «могла бы стать идеальным местом» для проведения переговоров России и Украины по урегулированию кризиса.

9 февраля Эрдоган заявил, что Анкара не хочет терять надежду на мирное урегулирование конфликта по Украине. По его словам, Турция видит «позитивные месседжи», исходящие от президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

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