Европейский союз закупился российской рыбой

Рыбный союз: Экспорт российской трески в Евросоюз вырос в девять раз

В 2024 году Россия смогла серьезно нарастить экспорт некоторых видов рыбы в Европейский союз. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Аналитический центр Рыбного союза.

В частности, поставки мороженого филе тихоокеанской трески выросли в девять раз в физическом и денежном выражении. Они составили 2,6 тысячи тонн и были оценены в 17 миллионов евро. Кроме того, Европа в три с половиной раза нарастила закупку в России филе горбуши. В данном случае речь идет о трех тысячах тонн, или 17 миллионах евро. Продажи пикши в ЕС выросли на 40 процентов в денежном выражении.

Ранее сообщалось, что в прошлом году закупки российской рыбы увеличил и Китай. Таможня КНР оценила рост в полтора раза, если сравнивать с показателями 2023 года. За 12 месяцев суммарные объемы экспорта филе и мяса рыбы из России в Китай дошли до 86,1 миллиона долларов. Это оказалось максимальным результатом за девять лет.