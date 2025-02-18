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17:30, 18 февраля 2025Экономика

Европейский союз закупился российской рыбой

Рыбный союз: Экспорт российской трески в Евросоюз вырос в девять раз
Кирилл Луцюк

Фото: Денис Вышинский / Коммерсантъ

В 2024 году Россия смогла серьезно нарастить экспорт некоторых видов рыбы в Европейский союз. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Аналитический центр Рыбного союза.

В частности, поставки мороженого филе тихоокеанской трески выросли в девять раз в физическом и денежном выражении. Они составили 2,6 тысячи тонн и были оценены в 17 миллионов евро. Кроме того, Европа в три с половиной раза нарастила закупку в России филе горбуши. В данном случае речь идет о трех тысячах тонн, или 17 миллионах евро. Продажи пикши в ЕС выросли на 40 процентов в денежном выражении.

Ранее сообщалось, что в прошлом году закупки российской рыбы увеличил и Китай. Таможня КНР оценила рост в полтора раза, если сравнивать с показателями 2023 года. За 12 месяцев суммарные объемы экспорта филе и мяса рыбы из России в Китай дошли до 86,1 миллиона долларов. Это оказалось максимальным результатом за девять лет.

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