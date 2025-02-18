Европейской промышленности предсказали мрачное будущее

Eurofer: Европейские металлурги оказались в критической ситуации

Сталелитейная промышленность Европейского союза (ЕС) оказалась в критической ситуации, которая скоро ухудшится еще сильнее. Об этом заявил руководитель Европейской ассоциации производителей стали (Eurofer) Хенрик Адам. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, такое мрачное положение дел объясняется эскалацией торговой войны, которая началась еще во время первого срока нынешнего президента США Дональда Трампа. Теперь же из-за новых пошлин Вашингтона на сталь и алюминий европейцам придется искать, кому продать 3,7 миллиона тонн металла, что будет очень сложно. Какие-то небольшие объемы купят в Африке или в Азии, хотя последняя сама является крупным экспортером стали.

Ситуация усугубляется из-за дорогих энергоносителей. Как следствие, сталелитейная отрасль работает на грани рентабельности и готовится к массовым увольнениям. В прошлом году там уже сократили 18 тысяч рабочих.

В конечном итоге Европа рискует пережить деиндустриализацию.

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис предупредил, что Евросоюз готов ответить на все недружественные действия США, чтобы отстоять свои экономические интересы.