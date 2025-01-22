Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:24, 22 января 2025Экономика

В Европе заявили о готовности ответить на все новые тарифы США

Еврокомиссар Домбровскис заявил о готовности к защите от всех действий Трампа
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Carlos Barria / Reuters

Евросоюз готов ответить на все недружественные действия властей США при президенте Дональде Трампе и защитить свои экономические интересы, ценности и права, если возникнет такая необходимость. Об этом в интервью CNBC заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

Рассуждая о возможной торговой войне на полях Всемирного экономического форума в Давосе, чиновник подчеркнул, что США и Европа являются стратегическими союзниками в геополитическом и экономическом планах и не хотели бы обострять ситуацию. Напротив, в настоящее время ведутся переговоры с представителями Белого дома для снятия напряженности.

Поводом для слов об ответных мерах стали неоднократные угрозы президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины в отношении Евросоюза, если тот не исправит ситуацию с несправедливым, по мнению республиканца, торговым балансом. Для этого, уверен он, Европа должна увеличить закупки американских нефти и газа.

Европа не против покупать у США больше энергоресурсов, однако стороны могут не сойтись как в цене, так и в объемах увеличения, из-за чего риски торговых войн сохраняются. Ранее глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард предупреждала, что закупка нефти и газа в США принесет меньше проблем, чем торговая война.

Накануне, 21 января, премьер-министр Канады Джастин Трюдо предупредил Трампа, что если тот решится ввести 25-процентные тарифы на канадские товары, то ему придется закупать критически важные минералы в Венесуэле, Китае или России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп поручил урегулировать конфликт на Украине за 100 дней. Какой сценарий могут использовать США для завершения боевых действий?

      Путин переназначил Краснова Генпрокурором России

      Российский адвокат обосновал возможность расследовать гибель Лермонтова

      Российским войскам начали поставлять роботов «Курьер»

      В ЕС не смогли согласовать санкции против российского газа

      В России назвали самый подорожавший за год продукт

      Выловленную в Черном и Азовском морях рыбу проверили

      Появились подробности об укравшем 180 миллионов рублей из российского банка

      Армия России заняла населенный пункт под Харьковом

      Каждый пятый россиянин заявил о разочаровании во время путешествий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше