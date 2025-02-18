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12:47, 18 февраля 2025Мир

Евросоюз захотел поработать с США над достижением прочного мира на Украине

Фон дер Ляйен: ЕС готов работать с США над достижением прочного мира на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) готов работать с партнерами из США над достижением прочного мира на Украине и предоставлением гарантий безопасности Киеву. С таким заявлением на встрече с американским спецпосланником по России и Украине Китом Келлогом выступила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщение пресс-службы ЕК приводит РИА Новости.

«Она [фон дер Ляйен] также выразила готовность ЕС работать вместе с США, чтобы положить конец кровопролитию и помочь обеспечить справедливый и прочный мир, которого Украина и ее народ по праву заслуживают», — передает агентство.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники написала, что США призвали ЕС за время переговоров с Россией собрать дополнительные средства на военную помощь Украине.

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