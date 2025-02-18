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09:21, 18 февраля 2025Мир

США призвали Европу за время переговоров с Россией скинуться Украине на оборону

WSJ: США призвали ЕС собрать средства для Украины за время переговоров с Россией
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Thomas Peter / Reuters

США призвали Европейский союз (ЕС) за время переговоров с Россией собрать дополнительные средства для помощи Украине. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«На всех переговорах главным вопросом остается то, кто будет оплачивать безопасность Украины. Вашингтон хочет, чтобы Европа собрала дополнительные средства, чтобы Украина получала достаточную военную помощь для продолжения борьбы, пока ведутся переговоры с Россией», — говорится в материале.

Европейские лидеры, в свою очередь, обязались значительно увеличить свои военные расходы и восстановить оборонную промышленность, которая значительно сократилась после окончания холодной войны. По словам высокопоставленного европейского чиновника, ЕС, вероятно, разработает новый пакет экономических мер по обороне и Украине к марту.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание лидеров ЕС для обсуждения возможного участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. На встрече присутствовали лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, высокопоставленные должностные лица ЕС, а также генсек НАТО Марк Рютте.

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