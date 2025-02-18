Финляндия оценила вероятность отправки своих миротворцев на Украину

Минобороны Финляндии: Рано обсуждать отправку финских миротворцев на Украину

Пока слишком рано обсуждать отправу финских миротворцев на Украину в связи с уязвимостью Финляндии. С таким заявлением в интервью телеканалу Yle TV1 выступил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

«Финляндия — прифронтовая маленькая страна, и именно поэтому мы очень тщательно это обдумываем, но в данной ситуации преждевременно даже давать оценку. Мы не приняли никаких решений. Это обсуждение находится на очень ранней стадии», — сказал глава Минобороны.

Ранее отставной офицер британской разведки и специалист по планированию НАТО Филип Ингрэм заявил, что дислоцированные на Украине западные миротворцы могут оказаться в шаге от развязывания третьей мировой войны.