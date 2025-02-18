Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:09, 18 февраля 2025Мир

Финляндия оценила вероятность отправки своих миротворцев на Украину

Минобороны Финляндии: Рано обсуждать отправку финских миротворцев на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Heikki Saukkomaa / Globallookpress.com

Пока слишком рано обсуждать отправу финских миротворцев на Украину в связи с уязвимостью Финляндии. С таким заявлением в интервью телеканалу Yle TV1 выступил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

«Финляндия — прифронтовая маленькая страна, и именно поэтому мы очень тщательно это обдумываем, но в данной ситуации преждевременно даже давать оценку. Мы не приняли никаких решений. Это обсуждение находится на очень ранней стадии», — сказал глава Минобороны.

Ранее отставной офицер британской разведки и специалист по планированию НАТО Филип Ингрэм заявил, что дислоцированные на Украине западные миротворцы могут оказаться в шаге от развязывания третьей мировой войны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США разработали план по экономической колонизации Украины. Как команда Трампа решила забрать у Киева половину доходов?

      Россиянин изнасиловал восьмилетнюю дочь собутыльника и получил 12,5 года колонии

      Врач оценил эффективность лечения бронхита банками и горчичниками

      Песков назвал условие урегулирования конфликта на Украине

      В Подмосковье наркоторговец поджег свое уголовное дело в ИВС

      Владельцы Chery пожаловались на проблемы с камерами

      Звезда кулачных боев решил продать тейпы с поединка за два миллиона рублей

      В Кремле заявили о суверенном праве Киева вступать в Евросоюз

      Производство прозрачного металла удешевили

      Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше