Германия передала Украине новый пакет помощи с бронемашинами и дронами

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ.

Согласно данным немецкого правительства, Украина получила 56 машин MRAP, боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1 и для боевых машин пехоты Marder, а также 41 тысячу боеприпасов для ЗРК Gepard. Также Берлин передал Киеву ракеты для систем ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS, четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana 2 и 300 ударных беспилотников HF-1.

Кроме того, в рамках военное помощи украинская сторона получила от Германии 645 лазерных дальномеров, 100 пулеметов MG5, 900 штурмовых винтовок MK 556.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина практически не сможет «выжить» без военной поддержки со стороны США. Кроме того, он отметил, что в Киеве все же допускают, что Соединенные Штаты могут перестать помогать республике.