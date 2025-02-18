Глава МИД Франции высказался об отправке войск на Украину

Глава МИД Франции Барро: Вопрос отправки военных на Украину не стоит на повестке

Вопрос отправки западных военных на Украину сейчас не стоит на повестке. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции Franceinfo.

Глава французского МИД отметил, что никто не говорил об отправке войск на Украину прямо сейчас.

«Еще рано об этом говорить. Этот вопрос встанет в определенный момент, когда будет найден мир — в качестве его гарантий», — сказал он.

Ранее стало известно, что между лидерами Европейского союза (ЕС) разгорелся конфликт по поводу отправки войск на Украину. Против данной меры выступили Германия, Польша, Италия и Испания, уточнив, что не желают отправлять свои миротворческие силы на Украину.