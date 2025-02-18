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14:01, 18 февраля 2025Экономика

Глава Минтруда рассказал об ориентации на ценности при поддержке семей

Глава Минтруда о выплатах за долгий брак: Мы ориентированы на ценностную работу
Дмитрий Воронин

Фото: Russian State Duma / Globallookpress.com

Минтруд ориентирован на ценностную работу по популяризации семейных ценностей, заявил глава ведомства Антон Котяков, комментируя инициативу о материальном поощрении россиян, состоящих в официальном браке 30 лет и более. Его цитирует ТАСС.

Согласно представленному законопроекту, к юбилеям семейной жизни гражданам предлагается выплачивать по тысяче рублей за каждый год совместной жизни: 30 тысяч за 30 лет, 40 тысяч за 40, 50 тысяч за 50 и так далее.

«Эта инициатива хорошая, чтобы поддерживать семьи, которые сквозь года пронесли свою любовь, но мы больше ориентированы на поддержку посредством наших номинаций "Семья года", вопросы, связанные с династийными традициями в семье», — сказал Котяков. «На федеральном уровне на сегодняшний день такой выплаты нет, мы больше ориентированы на ценностную работу», — также отметил он.

Авторы законопроекта ранее отмечали, что задуманные меры поддержки сейчас осуществляются только в 19 субъектах РФ, а также в ряде городов. При этом чаще всего премируют пары, прожившие в браке 50 лет, а выплачиваемые суммы значительно различаются в зависимости от региона.

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