Госсекретарь США назвал ближайший приоритет в переговорах с Россией

Рубио: Следующий шагом в переговорах станет восстановление работы дипмиссий

Следующий шагом в переговорах России и США станет восстановление нормальной работы дипломатических миссий двух государств. Об этом заявил государственный секретарь Марко Рубио по итогам переговоров в Саудовской Аравии, передает агентство Reuters.

«Первый следующий шаг — это работа наших дипломатических команд, чтобы обеспечить нормальное функционирование наших дипмиссий. За последние 10 лет было принято множество взаимных мер, которые серьезно ослабили нашу способность работать в Москве», — рассказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Рубио указал, что возможен разговор и о восстановлении прекративших работы консульских учреждений двух государств. Однако он отказался раскрывать дальнейшие детали по данному вопросу.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио договорились создать механизм консультаций, чтобы побороть «раздражители» в отношениях США и России. Главы внешнеполитических ведомств двух государств также договорились о сотрудничестве по вопросам, представляющим общий геополитический интерес.