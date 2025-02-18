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14:48, 18 февраля 2025Россия

Хинштейн отреагировал на отказ медиков помочь ветерану Великой Отечественной

Врио курского губернатора Хинштейн готов разобраться в ссоре скорой и ветерана
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн готов лично разобраться в ссоре сотрудников скорой помощи и ветерана Великой Отечественной войны Евгения Будкина. Об этом он заявил в Telegram-канале.

Чиновник заверил, что в ближайшее время готов пообщаться с медиками, которые якобы отказали пожилому мужчине в помощи. «Также приглашу дочь ветерана, чтобы услышать все точки зрения. Уверен, что мы на месте обо всем поговорим и вместе найдем решение», — отреагировал Хинштейн.

Все произошло в декабре 2024 года. По словам Будкина, он упал ночью на пол. Дочь не смогла его поднять и вызвала скорую помощь. Родственница пенсионера пояснила, что медработники сначала отказались поднимать фронтовика и вели себя неуважительно. По итогам проверки фельдшер и санитар получили выговоры, а всю бригаду лишили надбавок.

ЖЗЛ
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