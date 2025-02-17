Отказавшихся поднять с пола 101-летнего ветерана российских врачей наказали

В Курске двое медиков получили выговоры за некорректное отношение к ветерану

В Курске фельдшера и санитара скорой помощи наказали за некорректное отношение к 101-летнему ветерану Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) замгубернатора Курской области Андрей Белостоцкий в ходе заседания регионального правительства, опубликованного в Telegram-канале администрации субъекта.

О произошедшем с фронтовиком 10 февраля рассказал врио губернатора Александр Хинштейн. Со слов дочери пенсионера, приехавшие к нему ночью сотрудники экстренной службы оказались поднять упавшего ветерана ВОВ с пола и вели себя неуважительно.

17 февраля Белостоцкий отчитался о проведении в отношении выезжавшей к фронтовику бригады служебной проверки, по итогам которой фельдшер и санитар получили выговоры, а также лишились стимулирующих надбавок. «Поэтому буду держать ситуацию на контроле, уверен, что таких случаев, по крайней мере надеюсь, все сделаем, чтобы таких случаев не было», — сказал чиновник.

Ранее, в ноябре 2024 года, в Петербурге пенсионера облили кипятком в кафе после того, как он попросил сотрудника заведения не хамить. В больнице у мужчины диагностировали ожог конъюнктивы и роговицы левого глаза.