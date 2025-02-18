Илон Маск отказался помогать матери своего очередного ребенка

Илон Маск дал понять матери своего очередного ребенка, что не будет ей помогать

Консервативная активистка Эшли Сент-Клер раскрыла секрет миллиардера Илона Маска из-за того, что он отказался ей помогать. Об этом сообщает издание New York Post.

Подруга Сент-Клер Эмма-Джо Моррис утверждает, что девушка пыталась обратиться к Маску, как только узнала об интересе таблоидов к их ребенку. Миллиардер дал ей понять, что не станет ее защищать. «В этот момент она осознала: "Хорошо, я брошена, мне придется справляться самостоятельно!"», — говорит Моррис.

По ее утверждению, враждебные действия Маска в отношении матери своего очередного ребенка не оставили Сент-Клер иного выбора, кроме как рассказать свою историю самой, пока этого не сделал кто-то другой.

Ранее консервативная активистка Эшли Сент-Клер публично заявила, что миллиардер Илон Маск является отцом ее пятимесячного сына. По ее словам, миллиардер настаивал на сохранении тайны и на время беременности изолировал ее в роскошной нью-йоркской квартире. Сам Маск не подтверждал и не опровергал заявление Сент-Клер.