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10:26, 18 февраля 2025Ценности

Известная модель снялась обнаженной в ванной

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Келли Гейл

Келли Гейл. Фото: Carlo Allegri / Reuters

Известная шведская модель с индийско-австралийскими корнями Келли Гейл показала откровенные фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), насчитывающем 1,6 миллиона подписчиков.

29-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах полностью обнаженной. Она позировала в ванной, прикрыв интимные части тела пеной и продемонстрировав фигуру с разных ракурсов.

При этом знаменитость отказалась от декоративной косметики на лице, уложила волосы в конский хвост и надела блестящие серьги-пусеты.

В сентябре 2024 года Келли Гейл со скотчем на груди вместо бюстгальтера появилась на фестивале искусств Burning Man.

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