Известная российская телеведущая рассказала о даче в Крыму

Журналистка Арина Шарапова рассказала, что любит заниматься садом в Крыму

Известная российская журналистка Арина Шарапова сообщила, что у нее есть дача в Крыму, где она занимается садоводством, в интервью журналу WomanHit.

Телеведущая отметила, что у нее есть дом в Коктебеле, где в прошлый раз она была в октябре минувшего года. «Провела там дней 15, успела за это время позаниматься своими любимыми розами, которые растут на участке. Есть еще инжир, черешня. Много вкусного», — добавила она.

Ранее в феврале участница шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница!» Лиза Андрющенко призналась, что мечтает обзавестись загородным домом. Девушка рассказала, что хотела бы вести личное хозяйство.

