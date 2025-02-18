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22:41, 18 февраля 2025Экономика

Известная российская телеведущая рассказала о даче в Крыму

Журналистка Арина Шарапова рассказала, что любит заниматься садом в Крыму
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известная российская журналистка Арина Шарапова сообщила, что у нее есть дача в Крыму, где она занимается садоводством, в интервью журналу WomanHit.

Телеведущая отметила, что у нее есть дом в Коктебеле, где в прошлый раз она была в октябре минувшего года. «Провела там дней 15, успела за это время позаниматься своими любимыми розами, которые растут на участке. Есть еще инжир, черешня. Много вкусного», — добавила она.

Ранее в феврале участница шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница!» Лиза Андрющенко призналась, что мечтает обзавестись загородным домом. Девушка рассказала, что хотела бы вести личное хозяйство.

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